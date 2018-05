Cargueiro da FAB chega ao Recife com medicamentos

No fim da manhã desta terça-feira (29) chegou a Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o caminhão do Exército com remédios de Minas Gerais para tratamentos de pacientes. Trazidos para o Estado em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou no Aeroporto Internacional do Recife, na madrugada desta terça, os medicamentos são para um centro que trata pessoas com doenças nos rins.





Com a chegada dos medicamentos, a Clínica Nefrológica de Caruaru ficará abastecida por pelo menos 15 dias. A unidade atende pacientes de Caruaru e de outros 32 municípios no entorno. A carga também vai beneficiar 40 pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Regional do Agreste. Devido à paralisação dos caminhoneiros, que já dura nove dias, a unidade estava quase desabastecida. O estoque de medicamento da clínica suficiente era suficiente para atendimento até a quinta-feira (30), mesmo reduzindo o tempo de hemodiálise dos cerca de 360 pacientes atendidos no local.Com a chegada dos medicamentos, a Clínica Nefrológica de Caruaru ficará abastecida por pelo menos 15 dias. A unidade atende pacientes de Caruaru e de outros 32 municípios no entorno. A carga também vai beneficiar 40 pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Regional do Agreste.

Se fosse para ser transportado por caminhão, levaria no mínimo três dias para chegar a Pernambuco. Mas com a paralisação dos caminhoneiros, o transporte dos produtos ficou impossibilitado, por conta dos bloqueios nas estradas. Por isso foi necessário trazê-los via aérea de Montes Claros, em Minas Gerais.Inicialmente, foram recebidas oito toneladas e depois vão chegar mais oito toneladas de remédios para a Clínica Nefrológica de Caruaru, que é referência no interior do Estado no tratamento de doenças dos rins.