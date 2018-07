Capital vai banir o uso de canudos plásticos

Após o governador Luiz Fernando Pezão aprovar o projeto de lei que altera as regras para substituição de sacolas plásticas, chegou a vez de o prefeito Marcelo Crivella sancionar o texto que bane os canudos plásticos na cidade. Apesar de as duas medidas terem sido sancionadas parcialmente, elas mostram que o Rio de Janeiro está refletindo sobre as consequências do uso do plástico descartável.

O prefeito aprovou parcialmente o texto que "obriga restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pela prefeitura a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual e hermeticamente embalados com material semelhante". Segundo o projeto de lei, o descumprimento da norma resultaria numa pena de R$ 3 mil e R$ 6 mil, em caso de reincidência.



Crivella vetou o artigo que dizia que a lei passaria a vigorar na data de publicação do Diário Oficial, o que ocorreu na última quinta-feira (5). A justificativa é que a vigência imediata não ofereceria tempo suficiente à administração e aos atores envolvidos para a adequação de suas ações. Agora, a Câmara Municipal precisa decidir se vai manter ou derrubar o veto do prefeito. Apenas após essa votação, a lei segue para regulamentação.

"Estamos muito felizes com a sanção da lei contra os canudos de plásticos no Rio. Foram mais de 15 mil pessoas pressionando os vereadores e o prefeito, e consideramos isso extremamente enriquecedor para a democracia local (...). Agora, estamos concentrando nossa atenção em pressionar o prefeito do Rio de Janeiro para que ele apresente, o mais rápido possível, um decreto que determine não só o prazo para a lei entrar em vigor, como também o órgão responsável pela sua fiscalização. Essa etapa é extremamente importante para que a nova lei contra os canudos de plástico não se torne mais uma das leis brasileiras que não são colocadas em prática", diz comunicado da rede de ação Meu Rio.