Capital sedia congresso sobre lixo zero

Brasília cedia até amanhã o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A programação abrange apresentação do funcionamento da política lixo zero em cidades da Itália, da Eslovênia, dos Estados Unidos, do Japão, das Filipinas, da África do Sul e do Brasil.



O conceito lixo zero é fundamentado na ideia de aproveitar ao máximo os resíduos recicláveis e orgânicos e dar-lhes a correta destinação. Ele também consiste na redução ou no fim do envio desses materiais para aterros sanitários ou para incineração.



O congresso é organizado pelos institutos Lixo Zero Brasil e Desponta Brasil, com parceria do governo do Distrito Federal. A organização da sociedade civil autônoma Instituto Lixo Zero Brasil representa no País a Zero Waste International Alliance — movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e os princípios de lixo zero no mundo.