Canecão pode virar novo espaço cultural após acordo

A antiga casa de espetáculos Canecão, em Botafogo, pode se tornar um novo espaço cultural da cidade. O prédio, pertencente à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pode se transformar em um novo espaço cultural a partir de um acordo feito entre a universidade e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



O BNDES vai avaliar os ativos universitários, entre os quais o Canecão, além de outras áreas como o prédio onde funcionou a Escola de Comunicação (ECO) da universidade, antes de ser transferida para a Urca.

Quem ganhar a licitação vai investir na construção de moradias estudantis, na melhoria da estrutura de alimentação e na conclusão de obras na Cidade Universitária. No caso do Canecão, a universidade vai receber um novo espaço cultural importante para a área de cultura e música popular brasileira (MPB).

O projeto final vai depender do volume de recursos obtidos pela UFRJ com a concessão de uma área na Praia Vermelha. Apesar de não haver muitos detalhes, já existem conceitos estabelecidos, pois a universidade e o BNDES trabalham há cerca de um ano nessa forma nova de modelagem em que não se prevê recebimento de recursos. Isso significa que a universidade receberá do vencedor da licitação o espaço novo inteiramente concluído.