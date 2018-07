Candidatos terão R$ 2,68 para investir em cada eleitor

Com limitação do TSE a R$ 5,6 milhões para cada postulante na campanha, o valor do voto ficou quase 1000% menor

Os postulantes em assumir o governo do Distrito Federal pelos próximos quatro anos terão de demonstrar competência em administrar finanças já durante o período eleitoral. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) limitou em R$ 5,6 milhões o teto de gastos para que cada candidato ao Executivo gaste para promover sua campanha.



Em tese, cada candidato irá investir cerca de R$ 2,68 em cada um dos mais de 2 milhões de eleitores da capital. O valor será de quase 1000% a menos do que o gasto em 2014, quando Rodrigo Rollemberg (PSB) e Jofran Frejat (PR) disputaram o segundo turno e, juntos, investiram R$ 26,75 em cada voto do eleitorado, que naquela época era de pouco mais de 1,5 milhão de pessoas.



Para se consagrar governador em 2014, Rodrigo Rollemberg (PSB) tinha estimado gastar R$ 30 milhões, porém desse montante utilizou cerca 13,3 milhões. O chefe de Executivo foi eleito no segundo turno com quase 693 mil votos e investiu cerca de R$ 19 para conquistar cada um dos seus eleitores.

Já seu oponente Jofran Frejat chegou ao segundo turno investindo bem menos por voto. O republicano tinha previsão de gastar R$ 22 milhões, porém investiu apenas R$ 7,5 milhões do montante. Com isso, gastou cerca R$ 7,75 para conquistar seus pouco mais de 428 mil votos válidos.



Outros cargos

Esta será a primeira eleição onde os candidatos terão um limite de gastos nas campanhas. A medida foi aprovada pelo Congresso em 2017 depois da reforma eleitoral. O teto atinge todos os cargos em disputa e o valor máximo depende do total de eleitores registrados em cada estado.

Pelo teto estipulado pelo TSE, cada candidato ao Senado pelo DF poderá investir R$ 3 milhões na campanha. Já o postulante à Câmara de Deputados pode gastar até R$ 2,5 milhões.