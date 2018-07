Campus Party termina com alta de 30% na venda de ingressos

O público geral marcou presença na área gratuita, a Open Campus, que contou com batalhas de drones, mostras de projetos acadêmicos e startups, simuladores de realidade virtual e games, além de oficinas de robótica e linguagem de programação.



Entre as principais atrações internacionais esteve Chance Glasco, co-fundador do game Call of Duty; Frank Karlitschek, engenheiro de software; e o designer norueguês Andreas Tjeldflaat.





A segunda edição da Campus Party em Brasília registrou um aumento de 30% na venda de ingressos comparado a 2017. O evento considerado a maior feira de tecnologia do Brasil terminou neste domingo (1) após quatro dias de programação no Estádio Nacional Mané Garrincha.Neste ano o tema foi Cidades Inteligentes. Os participantes tiveram 24 horas de programação, que incluiu palestras, workshops de programação, desenvolvimento de softwares, sistemas e games, hackathons. A estrutura conta com internet de 20GB durante todo o evento.Ainda não foi confirmada a edição de 2019. Apesar disso, esta é a segunda vez que a estimativa de público ultrapassa as expectativas. Na edição de 2017, mais de 64 mil pessoas passaram pelo espaço.