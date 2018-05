Campus Party é adiada por causa da greve dos caminhoneiros

O evento que aconteceria nesta semana foi adiado para o final de junho

A segunda edição da Campus Party Brasília que aconteceria nesta semana foi adiada devido a greve nacional dos caminhoneiros. Agora, o evento será realizado entre os dias 27 de junho a 1º de julho.



Segundo os organizadores, as dificuldades de deslocamento impossibilitariam a chegada dos campuseiros e dos palestrantes no tempo adequado. Há também a retenção de equipamentos em rodovias federais.



A feira tecnológica está presente no Brasil há dez anos e, em 2018, terá edições em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em Brasília, na Bahia, em Rondônia e em Minas Gerais.