Campus Party amplia sua programação gratuita

Evento ocorre até domingo (1) no Estádio Mané Garrincha; ação de troca distribuirá 200 ingressos por dia para quem doar um equipamento sem mais em uso

Sediada em Brasília pela segunda vez, a Campus Party ampliou sua programação gratuita neste ano. O evento, que deverá reunir mais de 7 mil pessoas na capital até domingo (01/7), terá uma programação inteira voltada para os pais e filhos.

Chamada de "Open Campus", o espaço aberto ao público receberá pela primeira vez um local totalmente voltado para a Educação do Futuro e Batalhas de Drones. Como atrativo em tempos de Copa do Mundo, a praça de alimentação recebeu um super telão onde os jogos do mundial são transmitidos diariamente.

"Teremos como novidade o espaço Educação do Futuro, no qual fechamos uma parceria com a Unicef e juntos pretendemos trabalhar para que haja acesso universal à educação de qualidade para cada criança e adolescente brasileiro", explica Tonico Novas, diretor-geral da Campus Party Brasil.

Para quem quiser participar de toda a programação da Campus Party, uma ação de troca distribuirá 200 ingressos por dia para quem doar um equipamento que não esteja mais em uso. São aceitos notebook, CPU ou monitor. Todo o material que for recolhido será destinado para a reciclagem, afirma os organizadores.

O espaço "Open Party" está montado no Estádio Nacional Mané Garrincha. Até sábado (30) estará aberto ao público das 10 às 20h. No domingo (1/07), funcionará das 10h às 16h, com circulação do público até às 17h.