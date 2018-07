Campos dos Goytacazes decreta emergência por chikungunya

A prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), decretou estado de emergência por epidemia da chikungunya. Até a última terça-feira (3), foram confirmados 2.365 mil casos de chikungunya confirmados por meio de análises clínicas, epidemiológicas e sorológicas. Também também 95 casos de dengue, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.



O decreto do estado de emergência foi publicado no Diário Oficial do município. Pelo decreto, fica autorizada a entrada de agentes do Centro de Controle de Zoonoses em imóveis cujos proprietários estejam ausentes ou recusem o serviço. Desde maio, em vários mutirões, foram percorridos 33 bairros com ações em cerca de 27 mil imóveis, mas 18 mil foram encontrados fechados.



Desde o mês de maio, quando foi constatada infestação do Aedes aegypyi no município, a prefeitura de Campos vem adotando medidas como reforço dos mutirões nas regiões com alto índice do mosquito, descentralização do atendimento.