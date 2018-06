Campineiros na Copa: o mundial pela visão da nossa gente

Mostra fotográfica apresenta boleiros de Campinas que chegaram ao Mundial

O Espaço Cultural Casa de Vidro é sede da mostra Campinas de Olho na Copa que entra na última semana e termina no dia 31. Valendo-se de memorabilia, fotos, vídeos, arquivos e roupas, a exposição procura contar um pouco da história dos mundiais pela ótica de campineiros que

fizeram história ao participar do maior evento dedicado ao futebol.



A ação da Prefeitura proporciona jogos interativos, painel com cerca de 40 fotografias do Museu de Esportes de Campinas e exibição de vídeos históricos. Para quem entrou na febre dos álbuns da Copa, o

local é ponto de troca de figurinhas aos

sábados.



Espaço Cultural Casa de Vidro (dentro do Lago do Café)



De terça a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, das 9h às 13h



Gratuito