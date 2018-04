Campanha tenta manter aberta escola de reforço

Professora que coordena o projeto precisou reduzir as aulas e os estudantes atendidos por falta de estrutura no Sol Nascente

Há 17 anos, a Associação Despertar Sabedoria do Sol Nascente dá aulas de reforço gratuito para crianças e adolescentes. Os meninos que aprenderam a ler e escrever com a fundadora, professora Margarida Minervina, hoje ensinam novos alunos. Contudo, as aulas e vagas precisaram ser reduzidas pela falta de recurso para reformar o espaço, que vive apenas de doações.



Em janeiro deste ano, 100 crianças e 45 adolescentes foram matriculados na associação. As aulas começariam logo após uma pequena reforma no telhado. Contudo, Margarida foi surpreendida. "Aqui é simples, não tem estrutura. Condenaram as paredes também", conta.



A comunidade até se mobilizou. "Conseguimos as telhas, depois as ferragens e agora tentamos a alvenaria". As doações podem ser feitas no www.kickante.com.br/campanhas/esperanca-150-criancas-do-sol-nascente.



Enquanto a reforma não fica pronta, apenas 70 alunos estão tendo aulas em uma sala cedida pela Escola Classe 66, instituição em que Margarida atua como educadora social, desde 2006. As aulas por lá só podem ocorrer aos sábados, enquanto que na associação aconteciam de seis a sete vezes na semana.



A história da Associação é antiga e tem o carinho da comunidade. Margarida, hoje aos 42 anos, saiu do Piauí e chegou a Brasília em 1993. Ela se instalou no Sol Nascente em 2001 e desde então começou a cuidar de crianças, já que não tinha creche para todas.



"Eu trabalhava em uma creche aqui perto, mas lá só atendida criança até 6 anos. Mas para onde os maiores iam? Então eu fundei um espaço para eles", conta. No início, ela dividia o salário de R$ 450 com duas amigas para manter o projeto.



O caminho

Ao longo dos anos, a creche foi afinando a estratégia, focando no reforço escolar. Hoje, 15 voluntários, inclusive ex-alunos, ajudam. "Vimos que a deficiência no aprendizado era porque os alunos não faziam dever de casa. A maioria dos pais também era semianalfabeta".



Enquanto busca parcerias, Margarida também ensina, com a própria vida. "O que a gente tenta passar para eles é o exemplo. Que estudando é o caminho", conta a professora.