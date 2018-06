Campanha de vacinação continua em 18 municípios do Sul do Rio

A campanha nacional de vacinação contra a gripe terminou na última sexta-feira (22), mas continua em 18 cidades do Sul do Estado. A maioria não atingiu a meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde e seguirá imunizando até dia 29 ou enquanto durarem os estoques.

Sete delas ampliaram a imunização apenas para o grupo prioritário: pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses aos menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas - e os funcionários do sistema prisional.

Outras onze cidades ampliaram o público-alvo, incluindo crianças de até 9 anos e adultos acima de 50 anos. Em Rio das Flores e Sapucaia (onde foi registrada a primeira morte por H1N1 no Sul do Rio), a vacinação está disponível para todas as faixas etárias.