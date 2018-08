Campanha de vacinação começa neste sábado nas cidades do ABC

Diadema, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires iniciam a vacinação contra a poliomelite e sarampo

A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomelite e sarampo começam neste sábado (4) nas cidades de Diadema, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires.



A campanha vai até dia 31 de agosto e contará com o "Dia D", que acontecerá no dia 18 deste mês. Todas as crianças de um ano a menores de cinco devem ser vacinadas contra as duas doenças, independente da situação vacinal.



Para tomar a vacina, basta comparecer a UBS mais próxima, das 8h às 17h, com carteirinha de vacinação e documento com foto da criança.



13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Caetano do Sul participam da campanha, de segunda a sexta, das 8h e às 16h30. Em três locais haverá horário estendido até às 20h30, para alcançar os moradores que não possam comparecer ao posto de vacinação em horário comercial.



Em Diadema, todas as UBSs participarão da campanha das 8h às 17h e terão além do dia 18, mais um "Dia D" que acontece neste sábado (4), no horário normal.



Essa iniciativa também acontecerá em Ribeirão Pires, até o dia 31 de agosto das 8h às 17h, os endereços das UBSs participantes poderão ser consultados no site da prefeitura.