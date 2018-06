Campanha de vacina contra raiva inicia nesta quinta-feira

Neste ano, campanha foi ampliada e vai percorrer condomínios; postos físicos atenderão em 21 de julho e em 29 de setembro

A campanha de vacinação contra a raiva terá início nesta quinta-feira (28) no Distrito Federal. Neste ano, a ação vai durar 12 semanas e se estenderá até 29 de setembro.



De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Marcus Quito, as mudanças foram adotadas porque a quantidade de animais imunizados diminuiu nos últimos nove anos. "Queremos ter mais acesso e dar mais oportunidades para que as pessoas vacinem seus animais", afirmou.



Durante a campanha, cerca de 500 funcionários das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e universitários de cursos de veterinária percorrerão todo o DF para vacinar os bichos. A ideia é que a vacinação móvel chegue até condomínios e outras localidades para facilitar a vacinação.



Já os postos físicos atenderão nos fins de semana em 21 de julho, e em 29 de setembro nas áreas urbanas. Em 25 de agosto, o atendimento será nas áreas rurais.