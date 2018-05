Campanha contra influenza no Recife vai até 15 de junho

Cobertura total no município está em quase 80%; crianças e gestantes ainda estão abaixo da meta e precisam ser vacinadas

O índice de vacinação contra gripe, no Recife, chega a 79,13% de imunizados. Mesmo com os transtornos causados pelo desabastecimento de combustível, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que as salas de vacina nas unidades de saúde da capital estão abertas e convoca a população do grupo prioritário a tomar a dose até o dia 15 de junho, já que a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza foi prorrogada em decorrência da greve dos caminhoneiros e da baixa adesão em alguns Estados.



Até esta quarta-feira (30), de acordo com dados do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Recife, 294,405 mil pessoas do grupo prioritário da cidade receberam a dose. Nessa reta final, o alerta é para que os pais levem seus filhos de seis meses a cinco anos de idade incompletos para tomar a vacina, pois a cobertura está em 59,49%.



"A gripe nessa idade pode causar internações e até levar a óbito", alertou o secretário municipal de Saúde, Jailson Correia. A cobertura em gestantes está em 71,60%. Dois grupos atingiram a meta - que é de 90%: o de pessoas acima de 60 anos, cujo número chegou a 90,47%, e o de puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias após o parto), com 100%.



Também estão no grupo prioritário profissionais das redes pública e privada de educação e de saúde, indivíduos de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (comorbidades, quando há duas ou mais doenças simultâneas).