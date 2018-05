Caminhoneiros trancam a via de acesso ao aeroporto de Brasília

"Neste momento, motoristas fazem manifestação que bloqueia a via de acesso ao

(EPAR). O congestionamento é longo. A Polícia Militar (

) está no local e auxilia no controle do tráfego. Informe-se com sua Cia. Aérea sobre o status do seu voo".



A restrição de combustível de aviação em alguns aeroportos do país, como resultado da greve de caminhoneiros , já tem levado ao cancelamento de voos .





A companhia aérea Azul informou que cancelou 15 voos nesta quinta-feira (24) partindo das cidades de Belo Horizonte , Vitória , Recife , Belém , Natal , Goiânia , Palmas , Fernando de Noronha e Juazeiro do Norte.