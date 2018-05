Caminhões com combustível são escoltados até os postos do DF

Há registro de reabastecimento em nove regiões da capital nesta manhã

Após o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) anunciar que iria escoltar todos os caminhões com combustível, os postos do Distrito Federal começaram a ser reabastecidos neste sábado (26). Até as 8h da manhã, cerca de 35 caminhões carregados tinham deixado o Terminal de Abastecimento da Petrobras, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), sob escolta policial.



Até às 09h da manhã deste sábado, cerca de 10 manifestantes continuavam em frente à base de distribuição da Petrobras, porém o clima no local era tranquilo. Os donos de postos de combustíveis estão indo ao local a partir da garantia do governador de que "todos que forem, vão abastecer e sairão com escolta".



Há registro de reabastecimento em diversas regiões: Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, Lago Sul, Samambaia, Santa Maria, SIA, Sudoeste e Taguatinga. A situação levará até quatro dias para ser normalizada, segundo o Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis do DF (Sinpospetro).



No entanto, a situação é bem diferente para o aeroporto de Brasília. De acordo com a Inframerica, empresa que administra o local, os estoques de combustível do terminal estão zerados e nenhum caminhão chegou para o reabastecimento. Até às 09h deste sábado, cerca de 40 voos já tinham sido cancelados.