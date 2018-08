Caminhada ecológica e teatro marcam fim de semana no Recife

O sábado (4) e domingo (5) serão de programação intensa e gratuita no Jardim Botânico do Recife (JBR), no Curado, Zona Oeste da cidade, e no Econúcleo da Jaqueira, na Zona Norte. A prefeitura promove, neste fim de semana, uma série de atividades lúdicas nos dois equipamentos de educação ambiental. Destaque para a encenação da peça "Dom e a máquina do tempo" e Caminhada Ecológica para conhecer a diversidade da Mata Atlântica.





Além da caminhada e da encenação da esquete, os dois equipamentos de educação ambiental terão outras programações: oficina de RAP; jogos; trilha ambiental, contação de histórias, entre outras.

Quem for ao Jardim Botânico do Recife, neste sábado (4), às 9h, poderá participar da Caminhada Ecológica aos Jardins. Os visitantes irão conhecer os jardins de cactos e poderão apreciar as plantas que se destacam pela adaptação a ambientes extremamente quentes e áridos. Também percorrerão o jardim sensorial e perceber as plantas de diferentes espécies, que proporcionam o contato com várias texturas, odores e sabores. A trilha se encerra com uma visita ao orquidário que abriga um acervo científico com mais de 250 espécimes de orquídeas.Já no Econúcleo Jaqueira, no domingo (5), às 14h30, acontecerá a encenação da peça "Dom e a máquina do tempo", que conta a história dos defensores da natureza, representados pelos integrantes do grupo Mangue e Tal. Na fábula, eles viajam no tempo para entender como as cidades surgiram e a devastação causada ao meio ambiente. Estrelada pelos arte-educadores Pascoal Filizola e Adeline Silva, o espetáculo tem roteiro de Flávia Gomes e direção de Pascoal Filizola. A atividade é voltada para todos os públicos.