Câmara terá audiência sobre ensino de Moral e Cívica

Governo local já ingressou na Justiça contra a lei aprovada pelo Legislativo

A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai realizar uma audiência pública no próximo dia 17 para tratar da polêmica envolvendo a implementação do ensino da disciplina Educação Moral e Cívica nas escolas do Distrito Federal.



A lei, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro (PPS), obriga escolas públicas e privadas do DF a incluir essa disciplina na grade curricular da educação infantil e do ensino fundamental. O prazo de regulamentação da lei, publicada no início deste mês, é de 120 dias. O GDF ingressou na Justiça contra a aplicação da lei.



O Executivo já tinha vetado o projeto aprovado na Câmara Legislativa, porém os distritais derrubaram o veto do governador.



A secretaria de Educação alega que pretende estudar a matéria e verificar, principalmente, a constitucionalidade da criação de disciplinas pelo Poder Legislativo. Para a pasta, a inclusão dos princípios de moralidade e civilidade no currículo não está em discussão, porque estes conteúdos já são abordados de forma transversal em todas as disciplinas.