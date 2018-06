Câmara revoga reajuste na conta de água do DF

Com o veto, toda a perspectiva de reajuste na conta fica sem efeito

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) revogou o reajuste de 2,99% na conta de água que havia sido autorizado pela Agência Reguladora de Águas do DF (Adasa). Com o veto, toda a perspectiva de reajuste na conta fica sem efeito, inclusive o recurso que o governo do DF tinha movido para barrar o aumento.



A anulação dos deputados distritais veio por meio de um decreto legislativo, publicado nesta terça-feira (12) no Diário da CLDF. O texto foi assinado pelos deputados Júlio César e Rodrigo Delmasso, ambos do PRB, partido da base do governador Rodrigo Rollemberg (PSB).



A Procuradoria-Geral do DF afirmou que ainda vai avaliar as medidas que serão tomadas. A Adasa ainda não se manifestou sobre o assunto.



O reajuste tinha sido autorizado em março e serviria para compensar as perdas da Companhia de Saneamento (Caesb) por causa do racionamento, já que a estatal vendeu menos água devido à crise hídrica. Na época, Rodrigo Rollemberg afirmou que o aumento aprovado tinha sido "inadequado".



"Nossa população passa por um racionamento de água e qualquer reajuste neste momento é inadmissível", afirmou.



Um mês após o GDF anunciar que entraria na Justiça, a Adasa chegou a revogar parte do reajuste concedido. A agência anunciou que dos 2,99% de reajuste, iria barrar apenas parte desse valor, de 2,06%. Esta porcentagem seria referente a tarifa extraordinária, prevista devido à diminuição da receita da Caesb.



O outro aumento, de 0,93%, era composto pelas perdas inflacionárias. Este, por enquanto estaria mantido e teria passado a valer desde primeiro dia deste mês.