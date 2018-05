Câmara dos Vereadores aprova cinco projetos de Marielle

Vereadores optaram por adiar a votação do PL que criava dia da luta contra homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia

A Câmara dos Vereadores aprovou ontem, em sessão extraordinária, cinco projetos de lei de autoria de Marielle Franco (PSOL), morta a tiros no dia 14 de março. Foi adiado apenas o projeto que prevê a criação do dia da luta contra homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia no calendário oficial da cidade do Rio.



Os projetos irão voltar ao plenário da Câmara para serem votadas as emendas e, caso aprovados, serão encaminhados para a sanção do prefeito Marcelo Crivella (PRB). Na sessão, que teve presença maçiça de militantes, foi aprovado projeto que nomeia a tribuna onde os vereadores discursam de Marielle Franco.



O verador Tarcísio Motta (PSOL) abriu a sessão, considerando o pleito uma resposta política ao assassinato da sua ex-companheira de partido.



"Ela é uma resposta política porque ela foi assassinada para que ela não mais pudesse falar, não mais pudesse legislar, não mais pudesse representar uma parcela da sociedade carioca. Mas o que nós fazemos aqui hoje, colocando em votação alguns projetos da Marielle, significa repercutir sua voz, em políticas públicas concretas para a cidade do Rio de Janeiro, que signifique a melhoria da vida para mulheres, para favelados, para gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, para a gente humilde, pobre e trabalhadora desta cidade", discursou o parlamentar.



Projetos aprovados pela Câmara dos vereadores em sessão extraordinária nesta quarta (2):



PL 417/2017 - #AssédioNãoÉPassageiro

Campanhas educativas sobre assédio nos transportes e multa às empresas que descumprirem a lei



PL 0017/2017 - Espaço Coruja

Proposta de espaço infantil noturno, visando receber filhos de mães e pais que trabalham ou estudam no turno



PL 555/2017 - Dossiê Mulher Carioca

Dossiê para auxiliar a formulação de políticas públicas voltadas para mulheres através da compilação de dados do município



PL 515/2017 - Medidas em Meio Aberto

Garantia que medidas socioeducativas do Judiciário sejam cumpridas pelos adolescentes em meio aberto e, eventualmente, dando-lhes oportundiades de ingresso no mercado de trabalho



PL 103/2017 - Dia de Thereza de Benguela

Inclui no calendário oficial da cidade a data em homenagem à líder quilombola Thereza de Benguela, símbolo de força e resistência