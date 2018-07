Câmara aprova MP que cria cargos para Intervenção

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória que estabelece o cargo de interventor federal no Rio de Janeiro na estrutura do Poder Executivo. O texto também cria outros 66 cargos em comissão e funções comissionadas para o gabinete segundo a Agência Câmara. Agora, a MP segue para o Senado.

A estimativa de impacto orçamentário-financeiro é de R$ 7 milhões para 2018 e de R$ 3,8 milhões para 2019. A estrutura do gabinete vai contar com 23 cargos comissionados e 28 funções comissionadas do Poder Executivo (FCPEs). Todos eles vão ser extintos entre 30 de abril e 30 de julho de 2019. Além disso, o texto condiciona a criação e o provimento dos cargos e funções à expressa autorização física e financeira no Orçamento da União.

Decretada no dia 16 de fevereiro pelo governo federal, a intervenção na segurança do Rio de Janeiro tem como objetivo "pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública".