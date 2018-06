Câmara derruba veto e aprova lei que obriga bares e restaurantes a vender camisinhas

Decisão foi tomada em bloco pelos distritais e gerou insatisfações entre empresários

A Câmara Legislativa do Distrito Federal derrubou um veto do Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e aprovou na última terça(12), uma lei que obriga bares, restaurantes, boates e casas de show a vender camisinhas.



A decisão ainda não foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, medida necessária para que a lei entre em vigor. Atualmente os preservativos são vendidos em supermercados e farmácias.



O projeto que originou a lei é do deputado Cristiano Araújo (PSD). Segundo o distrital a medida é necessária já que bares, restaurantes, boates e casas de show são para ele, lugares onde os solteiros se encontram, portanto haveria um divergência de onde é necessário que se venda o produto e onde está sendo vendido.



Em entrevista ao Destak, o Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes(Sindhobar), Jael Silva, declarou sua insatisfação com a decisão.



"Nós pedimos ao autor do projeto que não o levasse em diante, assim como trabalhamos com o o Governador para que não fosse aprovado, e hoje depois já ter sido vetado, a aprovação da lei foi surpreendente".



O empresário afirmou que pretende recorrer da decisão. "Além de absurdo é inconstitucional. Nosso negócio é bebidas e alimentação. Camisinha é uma questão de saúde pública, que deve ser implementada pelo Estado e não por nós", completa Jael Silva.