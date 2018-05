Câmara de Mauá analisa impeachment de Átila Jacomussi

Prefeito está preso na sede da Polícia Federal desde o dia 9 de maio acusado de receber 'vantagens indevidas'

Os vereadores de Mauá analisam nesta terça-feira (15) o pedido de impeachment protocolado pela bancada do PT no Legislativo contra o prefeito Átila Jacomussi (PSB). Ele foi preso em flagrante durante a Operação Prato Feito, realizada pela Polícia Federal na última quarta-feira (9), contra desvios e fraudes em contratos de merenda escolar.



Os petistas acusam o prefeito de cometer crime de responsabilidade ao atuar em conjunto com o secretário de Governo e de Transportes de Mauá, João Gaspar (PCdoB) - preso no mesmo dia que Jacomussi - para receber "vantagens indevidas" em troca de favorecimentos em contratos.



A oposição precisa da assinatura de pelo menos seis vereadores para que o pedido vá ao plenário. Com maioria simples (12 votos) o processo já pode ser aberto.



A base governista da Casa não deve aprovar o pedido. Um dos articuladores contrários a medida seria Admir Jacomussi (PRP), pai de Átila, que é presidente da Câmara de Mauá e pré-candidato a deputado estadual. Entretanto, ele não poderá votar, por ter grau de parentesco com o acusado.



Processo



De acordo com o ex-vice-prefeito de Mauá, Paulo Eugênio (PT), advogado que assinou o pedido de impeachment, caso o documento seja aceito, a Câmara deve formar uma comissão composta por três representantes por meio de sorteio. O prefeito terá terá até dez dias para fazer sua defesa e a comissão mais cinco dias para dar um parecer sobre a continuidade ou não do processo.



Na hipótese de cassação, seria necessário o voto favorável de dois terços, ou 16 vereadores, para que Átila perdesse o mandato.



A Prefeitura de Mauá não se pronunciou sobre o pedido de impeachment.



Caso



Durante a Operação Prato Feito, a Polícia Federal encontrou R$ 588 mil na casa de Gaspar, além de 2.985 euros em espécie. Já na residência de Jacomussi, foram encontrados R$ 87 mil em dinheiro.



O advogado de Jacomussi, Daniel Bialski, ingressou nesta segunda-feira (14) com pedido de habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Ele alega que os recursos encontrados durante execução do mandado de busca e apreensão na residência do prefeito são oriundos de seu salário, recebimento de aluguéis e pensão do filho.