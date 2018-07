Caixas eletrônicos são explodidos em anexo do Palácio do Buriti

Assaltantes fugiram em carro com placa clonada e queimaram veículo em seguida; PM não informou o montante que foi levado pelo grupo

Uma quadrilha explodiu dois caixas eletrônicos no anexo do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal na madrugada desta terça-feira (24). O crime ocorreu por volta das 03h da manhã e com o impacto dos explosivos, as janelas de vidro do prédio ficaram destruídas.



De acordo com os dados preliminares da investigação, os assaltantes fugiram em um carro com a placa clonada, mas abandonaram o veículo queimado em um gramado perto do Autódromo Nelson Piquet. Os bandidos estavam armados com fuzis de uso restrito e usaram luvas e máscaras na ação.



Até o final desta manhã, não havia estimativa de quanto dinheiro tinha sido roubado – R$ 6 mil, porém, foram deixados para trás. A área foi isolada para perícia.



O prédio

O edifício, protegido pela Casa Militar, abriga várias secretarias e está ao lado da Secretaria de Segurança Pública e de um Batalhão da Polícia Militar. Não há câmeras de segurança no local.

Por causa do crime, a Secretaria de Planejamento informou que o acesso ao restaurante do anexo do Palácio do Buriti está bloqueado e as atividades foram suspensas nesta terça-feira.