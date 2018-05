Caindo na gargalhada

Piadas e histórias engraçadas sobre si mesmo são os atrativos do show de humor "Só Agradece", de Thiago Ventura.Fenômeno de crítica e público, o humorista participou dos principais festivais de comédia do Brasil, entre eles do Risadaria, Festival de Férias e Virada Cultural. Após realizar shows nos Estados Unidos, Dublin e Japão, Ventura se apresenta agora na cidade, trazendo histórias engraçadas do seu início de carreira, turnês, vida pessoal e viagens internacionais.Sábado, 5, às 19h