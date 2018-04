Café bistrô do Cine Brasília abre licitação

Período previsto para contrato é de dois anos, que poderão ser prorrogados por até 60 meses; propostas podem ser enviadas até o dia 2 de maio

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal publicou, nesta quinta-feira (19), a licitação que prevê a exploração, por concessão de uso, do café bistrô do Cine Brasília. O período previsto para o contrato é de dois anos, que poderão ser prorrogados por até 60 meses. As propostas poderão ser enviadas ao órgão até o dia 2 de maio.



O certame estabelece também o horário de funcionamento do espaço, que deverá ser aberto ao público de terça a domingo, das 10h às 22h. Depois da revitalização feita em 2013, o Cine Brasília recuperou a capacidade de comportar atividades como o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.



"Diante do crescente público, sentimos que era hora de conceder um pouco mais de conforto e ampliar os serviços do cinema, para que possamos torná-lo ponto de encontro para o brasiliense", justifica o secretário de Cultura, Guilherme Reis.