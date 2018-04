Caesb estuda reajuste de mais de 10% na tarifa de água do DF

Órgão alega que sua arrecadação caiu desde que o racionamento foi implantado; Adasa vai realizar audiência pública para tratar do tema

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) quer aumentar a tarifa de água em mais de 10% neste ano. A estatal solicitou dois aumentos - um de 0,51% e outro de 9,96% - que, se aprovados, entrarão em vigor a partir de 1º de junho.



O primeiro acréscimo seria referente ao reajuste anual, já previsto. O segundo, extraordinário, seria destinado a recompor as perdas da empresa em função da queda de arrecadação durante o racionamento. A companhia alega que deixou de receber mais de R$ 150 mi uma vez que o consumo dos brasilienses diminuiu.



A Agência Reguladora de Águas do DF (Adasa), responsável por aprovar o reajuste, propôs um aumento bem menor, de cerca de 2, 06%, valor 7,9% menor que o pedido pela Caesb.



Além da queda na arrecadação, a Companhia alega que aumentou os gastos com as folhas de pagamento no último ano. Outra consequência direta do racionamento. De acordo com a Caesb, a despesa ficou 1.136% maior desde que os cortes de água começaram.



Isso porquê os 1.221 empregados da área de operação e manutenção passaram a trabalhar em horários fora do usual. A empresa explica que para atender ao calendário do racionamento, o expediente foi adiantado para as primeiras horas do dia – inclusive aos sábados, domingos e feriados.



Antes de definir o valor do reajuste, uma audiência pública foi convocada para que a população se manifeste. A discussão está marcada para o próximo dia 23, das 9h às 12h, no Auditório Humberto Ludovico, na sede da Adasa.



Para participar, os interessados devem acessar o Protocolo-Geral da Adasa no endereço eletrônico ouvidoria@adasa.df.gov.br; ou no local e dia do evento, entre 8h e 8h45.



A instituição informou que só depois de analisar as colaborações apresentadas na audiência pública é que vai definir o valor final do reajuste. A Caesb alega que só irá se manifestar sobre a questão durante o encontro.