Caesb é multada por iniciar racionamento sem autorização

Agência reguladora multou a companhia em R$ 1,59 milhão por iniciar cortes em São Sebastião e Fercal

A Agência Reguladora de Águas multou a Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) em R$ 1,59 milhão por anunciar e implementar o racionamento de água nas regiões da Fercal e de São Sebastião sem autorização prévia. A penalidade foi publicada na última quinta-feira (19) no Diário Oficial do DF.



Para essas regiões, que são abastecidas por poços, em vez de reservatórios o racionamento foi implementado em 1º de setembro de 2017. No entanto, só com uma resolução assinada no dia 8 de setembro pela Adasa é que os cortes teriam sido autorizados.



Ou seja, segundo a Adasa, o racionamento foi aplicado de forma irregular por pelo menos uma semana. Atualmente, Fercal e São Sebastião continuam sob restrição hídrica, como a maior parte do DF.



Apesar da penalidade, a Caesb pode fechar um acordo, em um prazo de dez dias. A Adasa diz que é possível substituir o valor dela (equivalente a 0,1% da receita líquida da companhia em um ano) pelo pagamento de reforma em tubulações. O objetivo é melhorar a entrega de água em Planaltina e Sobradinho.