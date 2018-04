Cães treinados auxiliam no desenvolvimento de estudantes

Iniciativa lançada nesta terça-feria (3) conta com seis cachorros da raça Golden Retriever que vão atender seis unidades educacionais e mais de cem crianças e adolescentes

Estudantes com necessidades especiais matriculados na rede municipal de Olinda passam a contar com um novo suporte para desenvolver as habilidades cognitivas. E o encarregado disso é o melhor amigo do homem, o cão. Denominado Bolinha de Pelo, o projeto foi lançado nesta terça-feira (3) e é inédito no Estado. Cães vão atender seis unidades educacionais e mais de cem crianças e adolescentes.



Através da Cinoterapia, terapia que utiliza cães como meio alternativo no tratamento de pessoas com deficiência, o trabalho irá para a sala de aula onde beneficiará ainda mais crianças, jovens e adultos que apresentem necessidades especiais. Seis cachorros da raça Golden Retriever terão a missão de propiciar os avanços no desempenho dos alunos.



De acordo com a coordenadora do Projeto Bolinha de Pelo e Chefe do Departamento de Inclusão da Secretaria de Educação, Cássia Leôncio, a terapia assistida com o cão tem a proposta de desenvolver a motivação física e cognitiva. "Estudante de qualquer idade, a cada 15 dias, será atendido em um encontro que durará em torno de 50 minutos em média".



As atividades serão elaboradas e planejadas pelos professores especialistas em Educação Especial. "Não há uma recomendação específica de quem pode ser ajudado pela Cinoterapia. Qualquer paciente pode ser beneficiado, desde que não haja alguma contraindicação, como medo de animais, alergia ou problemas de respiração", complementa.