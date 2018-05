Cadáver em decomposição é achado dentro da UPA de Ceilândia

O corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado ontem no poço de ventilação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)_de Ceilândia. O corpo foi encontrado por funcionários, que verificavam o mau cheiro que vinha do local.

A Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e foram acionados para auxiliarem na retirada do cadáver, que ainda não foi identificado. As suspeitas é de que seja um morador de rua. Ele estaria com uma pulseira usada por pacientes que dão entrada na unidade.



Segundo o Corpo de Bombeiros, como o corpo estava em um local apertado e a quase 5 metros de distância da entrada do fosso, foi necessário quebrar uma parede do hospital para que fosse feita a retirada.

Devido à retirada do corpo, a emergência da UPA ficou interditada. Só os casos extremamente graves foram atendidos durante o período da retirada do corpo.