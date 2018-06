Cadastro do Cartão Prioridade passa a ser feito apenas na AESA

"O cartão Melhor Idade, que já existia, continua funcionando e sendo emitido normalmente. Este cartão é destinado apenas a idosos com idade de 60 anos a 64 anos e 11 meses de idade. O funcionamento do Cartão Melhor Idade é semelhante ao Cartão Prioridade, onde o idoso entra pelo coletivo pela porta da frente e utiliza a biometria para passar a catraca. O Cartão Prioridade é destinado apenas àqueles com mais de 65 anos de idade", explicou a Prefeitura de Santo André.



Para efetivar o cadastro e garantir o acesso ao benefício, o usuário de ônibus com 65 anos ou mais deve apresentar CPF, documento com foto e comprovante recente de residência (conta de água, luz ou telefone) emitido nos últimos três meses e em seu nome.



A AESA fica na avenida Industrial, 600. O cadastramento será feito das 8h às 18h. Mais informações: (11) 4435-5408.

O cadastro do Cartão Prioridade de Santo André passa a será realizado somente na sede da AESA (Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André) a partir desta segunda-feira (11).De acordo com a administração, desde o início do cadastramento, no dia 8 de março, até a última sexta-feira (8) foram emitidos 32.269 cartões.A obtenção do cartão não é obrigatória. O bilhete é destinado para moradores de Santo André com mais de 65 anos. Entretanto, caso ele não tenha interesse em obter o cartão, poderá continuar entrando normalmente pela porta de trás dos ônibus, apresentando o RG ao motorista.