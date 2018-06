Cabral e mais 61 são denunciados em nova fase da Lava Jato no Rio

Operação Câmbio Desligo ainda fez Ministério Público Federal apontar denúncia contra Dario Masser, que seria o 'doleiro dos doleiros'

Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, o MPF (Ministério Público Federal) denunciou 62 pessoas nesta quinta (7), entre elas o ex-governador Sérgio Cabral e o doleiro Dario Masser, apontado como o "doleiro dos doleiros". O grupo é acusado de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, desde a década de 1990.



A operação, chamada Câmbio Desligo, já havia prendido 30 pessoas, em quatro Estados, no mês passado. Ao todo, o grupo teria movimentado, de forma ilegal, cerca de R$ 1,6 bilhão, em 52 países, envolvendo dezenas de doleiros, espalhados por centros comerciais do país. Dois deles, Vinicius Clarer (Juca), e Cláudio Fernando Barboza (Tony), fizeram delações.



O sistema era chamado de Bank Drop, em que recursos eram remetidos ao exterior por meio do "dólar-cabo", um câmbio que envolve depósitos em contas de diversos países em que o dinheiro não é rastreável pelo Banco Central, o que faz com que as remassas escapem das autoridades e dos impostos.



O ex-governador Sérgio Cabral nega as acusações. Esta já é a 23ª denúncia contra ele, no âmbito da Lava Jato. Em 22 delas, ele se tornou réu na Justiça. Destas, cinco já renderam condenações em primeira instância, somando mais de 100 anos de prisão.