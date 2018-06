Cabral admite ter movimentado R$ 500 milhões em doações eleitorais

Ex-governador disse ainda, durante audiência ao juiz Marcelo Bretas, que R$ 20 milhões deste montante foram para uso pessoal

Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, nesta sexta (8), o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) admitiu ter movimentado R$ 500 milhões em doações eleitorais, sendo R$ 20 milhões deste montante teria sido utilizado para fins pessoais. A audiência foi parte do processo que apura ocultação e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.



"A promiscuidade [de doações] foi muito grande e foi nessa promiscuidade que me perdi. Usei dinheiro de campanha para fins pessoais. Eu nunca pedi a um empresário que incluisse um percentual qualquer em nenhuma obra ou serviço do meu governo. Garanto isso ao senhor, falo em nome dos meus filhos e do neto que conheci essa semana", afirmou Cabral.



O ex-governador ainda disse que agiu de forma 'vaidosa': "Pedia dinheiro e campanha sim e era muito dinheiro sim. Em vez de ficar concentrado no governo, nas minhas realizações... O poder é algo tão perigoso. [...] Não soube me conter diante de tanto poder e de tanta força política. E, de maneira vaidosa, quis fazer prefeitos, vereadores, usar recursos", acrescentou.



No processo, ainda são denunciados os doleiros Renato e Marcelo Chebar, o ex-secretário Wilson Carlos e os assessores Carlos Miranda e Sérgio de Castro Oliveira. Nesta denúncia – uma das 23 abertas contra o ex-governador –, Cabral e seu grupo são acusados de ocultar e lavar cerca de R$ 40 milhões, depositados no Brasil; US$ 100 milhões, no exterior; e R$ 10 milhões em joias, segundo o MPF (Ministério Público Federal).



Marcelo Bretas questionou a Cabral se ele teria interesse em ressarcir os cofres públicos pelo prejuízo, ao que o político respondeu: "tenho sim".