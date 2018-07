Cabo recebe pluviômetro que indica risco de deslizamento de barreiras

O Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, vai receber um novo pluviômetro automático que indicará os riscos de deslizamentos de barreiras. O equipamento é digital. Seu funcionamento é por meio de um chip, encaminhando as informações sobre valores de intensidade e do acumulado de chuvas, via satélite. O novo pluviômetro contribuirá também para que Defesa Civil do município possa mobilizar a retirada da população quando houver a iminência de queda de barreira.





O Cabo de Santo Agostinho faz parte da lista dos 821 municípios considerados prioritários para a gestão de monitoramento de riscos de desastres naturais no âmbito do plano nacional. Participam da rede de monitoramento a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Cemaden e a Defesa Civil municipal.



De acordo com a gerente de Defesa Civil, Ana Sandra de Arruda, a área que atendeu os critérios do Cemaden foi a rua do Cajueiro, em Pirapama. "Junto ao equipamento será inserida uma haste que ficará a três metros de profundidade na encosta e enviará informações para o pluviométrico sobre às condições da barreira em nível de umidade e encharcamento, o que ajudará no monitoramento da área e também no bairro da Charneca", destacou Ana Sandra.

A equipe do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) vistoriou as áreas consideradas de risco no intuito de instalar o novo equipamento. Em todo município existem quatro pluviômetros nos bairros da Charneca, Torrinha, na escola modelo de Gaibu e Ponte dos Carvalhos.Os critérios para a instalação do equipamento são de que o espaço seja uma área de risco, com espaço livre para que somente a água da chuva passe pelo equipamento e que um morador possa se disponibilizar para realizar a proteção do mesmo.