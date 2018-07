Buracos em vias públicas aumentam 26%

Pavimentação sofreu cancelamento e contingenciamento de parte do orçamento

O número de solicitações de reparo de buracos na cidade do Rio de janeiro aumentou 26,3% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano, a Central 1746 de Atendimento ao Cidadão recebeu 20.407 solicitações de reparo. No mesmo período do ano passado foram 16.146. Como o número de ocorrências, o valor diz respeito a quantidade de buracos.

O 1746 informa que 44% dos casos deste ano já foram solucionados ou estão em andamento. Logo, pelo menos 11.427 buracos permanecem sem reparo. No mesmo período do ano passado, 60% das solicitações já tinham sido atendidas, deixando 6.458 buracos sem reparo.

Segundo a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), o orçamento executado em 2017 para pavimentação foi de R$ 253 milhões. Para 2018, o orçamento aprovado pela Câmara e previsto pela Lei Orçamentária Anual (LOA) é de R$ 378 milhões.

No entanto, o previsto para este ano sofreu cortes duas vezes, já que R$ 131 milhões foram cancelados e R$ 115 milhões estão contingenciados por conta do decreto da secretaria de Fazenda que cancela novos empenhos. O contingenciamento consiste no atraso ou na inexecução de parte da programação da despesa prevista na LOA por conta da insuficiência de receitas. Logo, o valor garantido deste ano para pavimentação é de R$ 132 milhões.