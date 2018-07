Buraco do Tatu ficará interditado nas madrugadas

A alternativa para os motoristas é contornar a rodoviária, por exemplo, pegando as faixas à direita nos dois sentidos do Eixão naquele trecho. O bloqueio será sinalizado com placas luminosas.

No sentido Norte-Sul, a interdição será montada na altura do Shopping Conjunto Nacional, após o último retorno da pista. Já no sentido contrário, o bloqueio será montado antes do Conic – e de todo o trecho de interdição motivado pela queda do viaduto da Galeria dos Estados.

O Buraco do tatu, no centro de Brasília, será interditado durante as madrugadas desta semana. Até sexta-feira (20), o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) irá bloquear o trânsito na vida das 23h até às 05h para realizar a manutenção das câmeras de segurança do local.