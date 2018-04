Buraco do Tatu é bloqueado para instalação de novos radares

A partir desta segunda-feira (9) o acesso a via de ligação do Eixão Norte e Sul, conhecido como Buraco do Tatu, deve ficar temporariamente bloqueado durante a madrugada. As interdições se darão diariamente entre 23h e 5h horas até o sábado (14).

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) o o bloqueio é decido a procedimento de instalação de duas câmeras de monitoramento e controle de tráfego. Os equipamentos serão fixados nos dois sentidos da via.

Ainda de acordo com o DER-DF, ao longo dos próximos 20 meses serão instalados o total de 628 radares e de 45 câmeras em diversas regiões do Distrito Federal. Os primeiros pontos a receberem os novos equipamentos serão os de maior fluxo de veículos.