Bugre vive fase intensa na série B

Na última terça-feira (31/07), o Bugre contratou um reforço para segurar o tranco no gol. Com passagens pelo Inter e pelo Sport, Agenor, 28 anos, em breve entrará em campo para auxiliar o Guarani, mas no próximo jogo o titular ainda deve ser o goleiro Oliveira.



Após duas derrotas seguidas, o Alviverde venceu a última partida por 2 gols marcados pelo meio-campista Longuine contra o Brasil de Pelotas. O meia Rondinelly fica fora do jogo contra o Londrina, pois foi expulso no sábado (28). A vitória colocou o Bugre na nona posição com 26 pontos na tabela.

lém de enfrentar o Londrina na casa do adversário na sexta-feira (3), às 19h15, na última rodada do primeiro turno pela série B do Brasileirão, o time celebra os 40 anos da conquista do título brasileiro no dia 13 de agosto. Na mesma data, o novo parceiro que promete catapultar a equipe no segundo semestre será anunciado.As propostas de colaboração partem da Magnum e da associação de empresas composta pela Elenko Sports, Traffic e Grupo Rima. Os sócios do time serão os responsáveis pela escolha, mas o presidente Palmeron Mendes Filho afirma que, apesar da vinda do parceiro, o Guarani segue tomando as decisões.O presidente vê a chegada do parceiro para a gestão compartilhada como chance de aprimorar o desempenho da equipe e fazê-la decolar nos próximos jogos.