Bruno Araújo é oficializado pré-candidato ao Senado

Já Mendonça exaltou o novo companheiro de chapa. "A oficialização do nome de Bruno para o Senado significa o fortalecimento da nossa união na apresentação de propostas que vão mudar Pernambuco. Bruno ouviu o chamamento do povo e agora estamos cada vez mais fortes", atestou.



Apoio de mais quatro partidos

A coligação proporcional "Avança Pernambuco", que reúne as legendas PRTB, PV, PHS e PSL, realizou sua convenção neste sábado (28), em um hotel no Pina, na Zona Sul do Recife, e anunciou o seu apoio às pré-candidaturas do Armando Monteiro (PTB) ao governo do Estado e dos deputados federais Mendonça Filho (DEM) e Bruno Araújo (PSDB) ao Senado.



Também neste sábado o PSDC garantiu sua adesão ao projeto de mudança encabeçado pela frente "Pernambuco Vai Mudar". Agora, são 12 partidos reunidos em torno do nome de Armando, Mendonça e Bruno: PTB, DEM, PSDB, PPS, PSC, Podemos, PV, PRB, PHS, PSL, PSDC E PRTB.

O deputado federal Bruno Araújo (PSDB) foi anunciado oficialmente como pré-candidato ao Senado pela frente "Pernambuco Vai Mudar", neste sábado (28). Com o anúncio, feito na sede do PSDB, no Derby, no Recife, Araújo se junta aos pré-candidatos ao governo do Estado, Armando Monteiro (PTB), e ao Senado, Mendonça Filho (DEM). Até o próximo sábado (4), data da convenção da coligação, no Classic Hall, em Olinda, o nome do pré-candidato a vice-governador será anunciado."Chego com a missão de ajudar Armando a enfrentar as dificuldades que Pernambuco vem passando. Vamos correr o Estado para ouvir as pessoas e refletir num programa que se encaixe na realidade de Pernambuco", afirmou o pré-candidato ao Senado, que é presidente estadual do PSDB.Armando reforçou que o sentimento de mudança ganha mais força com a oficialização de Bruno na majoritária. "Como disse o senador Fernando Bezerra Coelho, este time tem coragem e responsabilidade. Não temos o direito de nos omitir e o que nos une é a compreensão de que podemos mudar esta realidade", ressaltou o pré-candidato a governador.