BRTs do corredor Leste-Oeste passam por manutenção

Para que a operação não seja prejudicada, linha 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira passa a ser mista, ou seja, com veículos tipo BRT e convencional

Parte da frota de BRTs, que opera no Corredor Leste-Oeste, apresentou um problema na caixa de marcha. Devido a essa falha mecânica, todos os ônibus que operam no corredor terão que passar por manutenção. Os equipamentos serão devolvidos à fábrica, de forma gradativa, para que os reparos necessários sejam realizados.



Para que a operação do BRT não seja prejudicada, o Grande Recife Consórcio de Transporte modificará a operação da linha 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira que passa a operar de forma mista, ou seja, com veículos tipo BRT e convencional. Dos 14 veículos que circulam na linha 2490, sete serão retirados de operação, para a realização dos devidos reparos, e dez veículos convencionais passarão a operar na linha para suprir essa demanda, totalizando 17 veículos. A mudança ocorre a partir desta segunda-feira (6).



Os usuários que estão na Av. Belmino Correia, em Camaragibe, e têm como destino o Centro do Recife, e que querem embarcar nos ônibus convencionais nas paradas ao longo da avenida, devem realizar integração temporal em três estações de BRT. São elas: Areinha, Barreiras e Padre Cícero. Nas estações, os usuários podem utilizar as linhas 2450 – TI Camaragibe (Cde. da Boa Vista) e 2480 – TI Camaragibe/Derby. É importante destacar que para os usuários que irão utilizar o BRT, não haverá mudança.



Já o usuário que vem do Centro do Recife com destino a Av. Belmino Correia, em Camaragibe, ele deve desembarcar em uma das três estações, citadas anteriormente, e tanto pode embarcar no veículo BRT dentro da estação ou realizar a integração temporal nas paradas próximas. Essa mudança tem como previsão durar seis meses.



Para divulgar essa operação, o Consórcio e a empresa operadora disponibilizarão divulgadores nas paradas de ônibus da PE-05, bem como nos Terminais Integrados. Além disso, foram afixados cartazes nos ônibus e nos pontos de embarque e desembarque, e distribuídos panfletos. Para mais informações, os usuários dispõem da Central de Atendimento ao Cliente, no 0800-081-0158.