BRT do Rio volta a funcionar com 28 ônibus

Sistema foi interrompido na madrugada por falta de combustível

O sistema de ônibus expresso do Rio de Janeiro voltou a funcionar no final da tarde deste sábado, após ter o serviço interrompido devido a falta de combustível. No total, 28 ônibus articulados já estão em circulação.



A empresa chegou a informar que o sistema não iria operar por causa dos bloqueios de caminhoneiros nas estradas. No entanto, cinco caminhões-tanque conseguiram chegar ao local de abastecimento do BRT após serem escoltados pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM). Cada veículo transportou 40 mil litros de óleo diesel.

Voltaram a funcionar: Linha 11 do corredor Transoeste no trecho entre Santa Cruz e o Terminal Alvorada, na zona oeste; Linha 35 do corredor Transcarioca entre Madureira na zona norte e o Alvorada; Linha 50 do corredor Transolímpica no trecho Centro Olímpico e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, também zona oeste; e Linha 51 que vai atender passageiros da Vila Militar ao Terminal do Recreio (zona oeste).

O consórcio BRT Rio informa que os serviços do eixo da Avenida Cesário de Melo e do trecho Madureira e Galeão, na zona norte, permanecem suspensos.