BRT cria linha de ônibus regular para atender eixo da Cesário de Melo

as estações Cesarão 1 e Campo Grande, que atendem a 7 mil passageiros por dia,

O BRT Rio está colocando em prática hoje um plano de contingência, com ônibus urbano, não articulado, para não deixar de atender a população que usa diariamente o BRT no trecho da Cesário de Melo. Esse plano deve durar três meses. pic.twitter.com/n2xU4aauHG — BRT Rio (@BRTRio) 4 de junho de 2018

as 22 estações do eixo já haviam sido fechadas antes: Cesarão III, em 2017; e Vila Paciência, em 2014.

"A equipe de infraestrutura do Consórcio BRT realizou um levantamento dos materiais e equipamentos necessários para a reabertura das estações no eixo na avenida Cesário de Melo. [...] Após o levantamento e comprovada a necessidade de recuperação de algumas estações que se encontram depredadas, mais os episódios dos últimos dias, o Consórcio está colocando em prática, desde o meio-dia de hoje [segunda], um plano de contingência, com ônibus urbano, não articulado, para não deixar de atender a população que usa diariamente o BRT no trecho", informou ainda o consórcio que opera o sistema.



O prejuízo estimado do consórcio com vandalismo e mau uso das estações e terminais, em todo o sistema, é de cerca de R$ 1,4 milhão por mês, "para mantê-los nas mínimas condições de operação", segundo o BRT. Deste total, R$ 800 mil são gastos só no corredor Transoeste.



"Em relação ao eixo da avenida Cesário de Melo, estamos concluindo o levantamento e, como não finalizamos a coleta de dados, ainda não temos a estimativa de quanto será gasto na recuperação", informou também o consórcio.





O mesmo trecho do BRT já havia provocado polêmica na última semana. No dia 29 de maio, o secretário municipal da Casa Civil, Paulo Messina, afirmou, durante coletiva de imprensa, que o tráfico de drogas controlava algumas estações, entre Cesarão 1 e Campo Grande, e que, por isso, o serviço precisava seguir interrompido.



O próprio prefeito Marcelo Crivella, após a declaração de Messina, solicitou que a Polícia Militar realizasse uma vistoria nos terminais do BRT citados. Segundo o político, não foi encontrada a presença de traficantes nos locais. A PM teria reforçado o patrulhamento dos terminais, para garantir a segurança dos passageiros.



"Havia denúncias do diretor de Operações do BRT de que tinha problemas de drogas lá. Houve ação da polícia, que eu quero elogiar muito. As ações que foram feitas não identificaram isso. Há policiamento no local e, se Deus quiser, vamos vencer esse momento difícil da violência", afirmou o prefeito, na ocasião, de acordo com o G1.

O BRT Rio criou uma linha de ônibus regular, não-articulado, para atender a demanda do eixo da avenida Cesário de Melo, cujas estações estão fechadas desde o dia 24 de maio, com o início da greve dos caminhoneiros em todo o país. Inicialmente, os 22 pontos de paradas do trecho, entreestavam fechadas por conta da falta de diesel disponível para a circulação dos veículos. Agora, o consórcio alega a necessidade de realizar a recuperação de estações depredadas e que, por isso, o trecho segue fechado. A previsão é que o chamado plano de contingência, que já tem início nesta segunda (4), a partir de meio dia, dure por cerca de três meses.A linha em funcionamento será a 17 (Campo Grande x Santa Cruz), que sairá do terminal Campo Grande e vai até o de Santa Cruz, no ponto do 870, próximo à estação de trem do bairro. "A princípio, vai circular entre 4h e 23h, com dez carros e intervalos de 15 minutos. Mas vamos aumentar o serviço à medida que for necessário", garantiu o consórcio, em nota.Duas d