Brincando com o tempo

Teatro Sesi Amoreiras

Sábado, 12, às 16h

Gratuito (reservar ingressos)

www.sesisp.org.br

Inspirado em uma lenda francesa, o espetáculo "A Linha Mágica" retrata a história de Pedro, um garoto inquieto e ansioso que deseja que os dias sejam sempre diferentes do anterior. Até que uma misteriosa mulher o presenteia com uma linha mágica, que permite ao menino avançar no tempo. Logo, porém, ele descobre que não é tão fácil ser adulto quanto parece.A peça convida o público a refletir sobre as escolhas e a importância de viver todas as etapas da vida, inclusive as difíceis. Com recursos musicais e visuais, o espetáculo cria uma atmosfera imersiva e diferente.Sucesso de público e crítica, o espetáculo foi vencedor do Prêmio APCA 2012 com melhor direção e Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem com melhor direção, música original e na categoria especial de direção de arte.