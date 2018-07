Briga entre torcidas do Santa Cruz e Remo aconteceu por represália

Três pessoas ficaram feridas após o tumulto. Polícia Civil tenta identificar agressores no Recife

O confronto entre torcedores de Santa Cruz e Sport, registrado antes da partida do Tricolor contra o Remo, pela Série C do Brasileirão, no domingo (8), no estádio do Arruda, era um confronto esperado, segundo o titular da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, o delegado Paulo Moraes. De acordo com o investigador, o embate foi uma represália ao ataque sofrido por torcedores do Santa Cruz no dia 5 de maio, no aeroporto de Belém, no Pará, quando Tricolor e Remo se enfrentaram nos jogos de ida do Grupo A. A Inferno Coral também teria feito uma emboscada contra a Remoçada, na Paraíba, após o jogo entre Botagofo-PB e Remo.



"Era um confronto previsto, tanto que entramos com uma representação no Ministério Público solicitando o não comparecimento da torcida do Remo a jogos no Recife", disse Moraes. "A torcida do Remo foi proibida de entrar no estádio, mas não de circular no entorno, que é onde acontecem os maiores problemas", destacou.



Para o investigador, os novos locais das brigas surpreenderam o efetivo e dificultaram o trabalho dos policiais. Segundo Paulo Morais, o número de policiais nas ruas era suficiente - eram 255 PMs trabalhando em função da partida. Quando as partidas são disputadas no Estádio do Arruda, as brigas costumam acontecer no bairro da Encruzilhada, na avenida Beberibe, no Centro, ou em estações do metrô. Porém, o embate de domingo foi registrado na extensão da rua Cônego Barata, no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife, a cerca de dois quilômetros do estádio.



Até a tarde desta segunda-feira (9), nenhum envolvido na confusão no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, tinha sido preso. Para identificar os agressores, que levaram pânico aos moradores da região, a Polícia vai analisar vídeos compartilhados em redes sociais e registros de câmeras de segurança em prédios próximos aos locais em que ocorreu o tumulto.