Briga de facções deixa três mortos na Comunidade do Urubu

Policiais do 3º Batalhão de Policia Militar (Méier), com apoio de equipes do Batalhão de Ações com Cães, realizam uma operação na comunidade do Urubu, em Pilares, na zona norte da cidade. Os policiais encontraram três corpos durante a operação, mas a PM não revelou as circunstâncias das mortes.

A operação conta com aeronaves do Grupamento Aeromóvel e com um blindado. A ação foi iniciada depois de um confronto entre facções rivais durante a madrugada.

Nas redes sociais, moradores relatam muitos tiros na região desde ontem (16). Segundo a página OTT-RJ, tiros foram ouvidos na avenida João Ribeiro, que fica próximo a comunidade na noite de ontem. O laboratório de dados Fogo Cruzado RJ indica que tiros ainda são ouvidos na região.



*Com Agência Brasil