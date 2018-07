Brazlândia recebe novo banco de leite materno

Expectativa é de que com o novo espaço, a capacidade de atendimentos seja dobrada

Foi inaugurado nesta sexta-feira (6) um novo banco de leite materno na região administrativa de Brazlândia. A expectativa é de que a capacidades de atendimentos passe de 200 para 400 pessoas por mês.



Além disso, a estrutura oferecerá o dobro de capacidade no processo de pasteurização. Essa é a última etapa após a avaliação do leite e necessária para o armazenamento do líquido usado para alimentar bebês da região.



A produção atual, de cerca de 45 litros por mês, poderá subir para 100 litros mensais. Esse aumento depende do reforço de recursos humanos. A nova estrutra custou cerca de R$ 500 mil.



Como doar



Para informações sobre doação, é possível ligar no telefone 160, opção 4, ir a um dos bancos de leite do DF ou acessar o portal Amamenta Brasília na internet.