Brazlândia ganha unidade do Na Hora

Começou a funcionar nesta quarta-feira (16) a primeira unidade do Na Hora de Brazlândia . O posto fica no Lote 3 da Área 4 do Setor Tradicional, e atende a uma antiga reivindicação da comunidade.

"As pessoas perdiam muito tempo para tirar um documento e, a partir de agora, elas vão poder fazer isso perto de suas casas", disse o governador Rodrigo Rollemberg.

Serão ofertados serviços das Secretarias de Fazenda, de Justiça e Cidadania e do Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). Aqueles antes oferecidos na Agência da Receita que funcionava no local permanecerão disponíveis.