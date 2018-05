Brasiliense que planejou massacre na UnB volta a ser preso pela PF

Marcelo Valle Silveira Mello, 32, foi detido nesta quinta-feira dentro da operação Bravata em Curitiba

Deflagrada na manhã desta quinta-feira (10), pela Polícia Federal de Curtitiba, a operação Bravata prendeu o brasiliense Marcelo Valle Silveira Melo, de 32 anos, acusado de cometer crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo praticados via internet. Ele já tinha ganhado o notíciário nacional depois de ser flagrado, em 2012, planejando pela internet um ataque a uma festa de alunos da Universidade de Brasília (UnB).



Por esse episódio, ele passou mais de um ano preso e, em 2013, foi condenado a pena no regime semiaberto. Segundo investigações da Polícia Federal, no entanto, ele não deixou de praticar crimes de ódio. Segundo a PF, no âmbito da Bravata, ele responderá pelos crimes de associação criminosa, ameaça, racismo e incitação ao crime.



"Nos sites e fóruns mantidos na internet, (os envolvidos) incentivam a prática de diversos crimes, como o estupro e o assassinato de mulheres e negros, bem como pelo crime de terrorismo", informou a corporação em nota, que cumpre ainda oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Santa Maria (RS) e Vila Velha (ES). Marcelo também é acusado de ameaçar, com bombas, diversas universidades do Brasil.



Em 2009, Marcelo Mello foi o primeiro condenado da Justiça brasileira por crime de racismo na internet. Na época, ele era estudante do curso de Letras-Japonês da UnB, ele foi punido com um ano e dois meses de prisão por agredir alunos cotistas da instituição na internet. Em 2005, escreveu mensagens no Orkut dizendo que negros eram "burros, subdesenvolvidos, incapazes e ladrões". Nessa ocasião, ele recorreu da decisão e, alegando insanidade, foi absolvido.



Massacre da UnB

Em 2012, Marcelo foi detido por planejar uma chacina contra estudantes do curso de Ciências Sociais da UnB. Durante buscas realizadas em Brasília e em Curitiba, a polícia encontrou um mapa apontando uma casa de festas frequentada pelos universitários no Lago Sul. Local onde, segundo a PF, poderia ocorrer a tragédia.



Por esses crimes, ele foi condenado a seis anos e sete meses de prisão em regime semiaberto. No entendimento da Justiça do Paraná, ele havia praticado os crimes de indução à discriminação ou preconceito de raça; incitação à prática de crime; e publicação de vídeos e fotografias de crianças e adolescentes em cenas de sexo.



Marcelo ficou detido por um ano e seis meses na capital paranaense e ganhou o direito de cumprir pena em liberdade, porém voltou a criar páginas com conteúdo racista e discriminatório na internet. Ele também é o autor de um blog misógino que incitava crimes de violência sexual, física, psicológica e moral contra mulheres na UnB.



No ano passado, uma conta de e-mail com o nome Marcelo Valle Silveira Mello enviou mensagens ameaçando de morte o apresentador e jornalista Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito. O motivo do ataque seria homofobia.



BolsoCoin

Já em janeiro deste ano, Marcelo Valle ganhou visibilidade ao criar a moeda virtual BolsoCoin. Oferecida e divulgada em cantos pouco conhecidos da internet, a invenção é uma criptomoeda vendida por seus criadores como a primeira "da direita alternativa e neonazista do Brasil".



A BolsoCoin é uma das milhares de criptomoedas existentes hoje no mundo. A modalidade é uma espécie de dinheiro virtual que utiliza a criptografia para garantir mais segurança em transações financeiras na internet e criar novas unidades da moeda, como em um investimento. A transferência de valores é feita de um usuário a outro, sem a interferência de instituições bancárias.