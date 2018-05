Brasília recebe segunda etapa do Rei e Rainha do Mar

Pela primeira vez, a competição que reúne natação, corrida, SUP e canoa havaiana será realizada em um lago

Após a conclusão da primeira etapa realizada nas praias de Florianópolis, a capital federal irá receber neste mês a competição Rei e Rainha do Mar. No dia 27 de maio, em Brasília, o maior festival de esportes de praia do Brasil irá proporcionar uma experiência inédita: a primeira vez que o circuito será realizado em um lago.



O Lago Paranoá, com 48km² de área e cerca de 80km de perímetro, sediará o evento. Para essa edição, as diversas provas – voltadas a todos os estilos e idades do Rei e Rainha do Mar – vêm em uma versão adaptada para o Distrito Federal não ficar de fora do circuito nacional. A expectativa é receber em torno de 2 mil participantes.



Os atletas que participarem podem escolher entre as tradicionais provas de maratona aquática que contam com três diferentes distâncias: Sprint 1km, Classic 2km e Challenge 4km. Aos amantes de corrida, o trajeto de 5km do Lake Run também é uma opção. E, para quem não dispensa nenhuma das duas modalidades esportivas, o Lake Biathlon desafia os participantes com uma prova combinada: 1km de natação no lago e mais 2,5km de corrida.



Para os que desejam estar na água, mas preferem substituir as braçadas pelos remos, também haverá provas de SUP (stand-up paddle), em duas distâncias: 4km e 8km. E, ainda nessa etapa, outra novidade: será a primeira vez com canoa havaiana no circuito. Serão duas modalidades: 6km, para estreantes, e 12km, para atletas de elite. Já a criançada entre 8 e 13 anos poderá optar pelas provas infantis de natação no lago e corrida.



Circuito Rei e Rainha do Mar Etapa Brasília

Dia: 27 de maio

Largada: Pontão do Lago Sul– Brasília, DF

Horário: das 7h às 13h

Site: www.reierainhadomar.com.br

Prazo das inscrições: até 22 de maio